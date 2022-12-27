أول خطوبة لعروسين بشبكة فضة بعد ارتفاع أسعار الذهب (صور)





شهد أحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع إكسسوارات الفضة والمجوهرات المقلدة، عقد خطبة بشبكة فضة للعروسين من أبناء مدينة طنطا في محافظة الغربية.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعلته العروس وأهلها الذين وافقوا على عدم تحميل العريس شبكة ذهب عالية الثمن بعد ارتفاع أسعار الذهب.

واتفق العروسان "كريم" و"غاده" على إتمام خطوبتهما بشراء شبكة مصنوعة من الفضة، البديل لشراء المصوغات الذهبية بقيمة 1800 جنيه وهو ما تم الاتفاق على تفعيله من خلال لقاء الأسرتين ومباركة أول خطوات التعارف بينهما استعدادا للزيجه في الحلال كأولى خطوات مبادرة تيسير الزواج .

من جانبه بعث الشاب "كريم .م" عامل بأحد المطاعم الخاصة برسالة إلي خطيبته بقوله " ربنا يباركلي فيكي واسعدك واهاديكي العمر كله بالذهب والمجوهرات واجبلك كل القصور ونفسي اسعدك يارب العالمين" .

واختتم الشاب وفي عيناه السعاده والفرحة الغامرة بقوله " الحمد لله كرمني باستجابه أسرتها علي خطبتي لها رغم ظروف الاقتصادية وصعوبات الحياة ارتفاع أسعار الذهب اليوم وربنا هيكرمنا عشان يجمعنا بيت واحد بإذن الله" .

في المقابل أبدت العروس "غاده" سعادتها بارتباطها بشريك حياتها لافتة بقولها "ربنا يجعله خير سندا ليا وربنا يحميه وباذن الله عوض الدنيا والآخرة يبقى فيها ودعوة من قلبي وربنا حققها ليا باني ارتبط به الحمد لله" .

وكشفت الفتاة المنتقبة العروس بقولها "السعادة والفرحة بالقلوب والحمد لله ربنا جعل السعاده في المودة والرحمة ويارب قدرني اكون سند له طوال الحياة وبتمني يخاف ربنا فيا وده اهم عندي من الفلوس وشبكة وغيرها " .

وأضافت الفتاة العروس، "شكرا لكل زميلاتي ومن دعمني في الارتباط بالشخص اللي اختاره قلبي وقدره ربنا ليا الحمدلله" .

















