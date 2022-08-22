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أول حكم قضائي نهائي في قضية نيرة أشرف

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نيرة أشرف
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الإثنين، 22-08-2022 10:52 ص

أيدت محكمة استئناف جنح الاقتصادية بالمنصورة معاقبة المتهمين بتصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان نيرة أشرف بالحبس 6 أشهر، كما أمرت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
وقبل أيام أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عن المتهمين في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بعد تسديد الممرضتين والشاب، المحكوم عليهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، قيمة الكفالة المالية التي حددتها المحكمة بـ20 ألف جنيه، على حكم حبسهم لوقف تنفيذه والاستئناف عليه، وعقب تسديد المتهمين الكفالة، قررت المحكمة تحديد جلسة، اليوم الأحد، للنظر بالاستئناف في القضية.
يذكر أن الدائرة الأولى الجنائية في محكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية قضت، اليوم الأحد، بالسجن 6 أشهر بحق ممرضتين وشاب وبراءة أخرى، وغرامة 50 ألف، لكل منهم في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي، وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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