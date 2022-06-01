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أول جلسة محاكمة..تطورات جديدة في قضية نجل وزيرة الهجرة : مريض نفسي

من-هي-وزيرة-الهجرة-المصرية-ومن-هو-ابنها
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الأربعاء، 01-06-2022 02:53 م


يواجه رامي فهيم نجل وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم عبيد 8 تهم رئيسية منها القتل العمد واستخدام سلاح شخصي قاتل، وقتل شخصين وقتل الضحية عن طريق الكمون والتربص وتهم تتعلق بالمجني عليه الأول والثاني تفصيلية ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 17 يونيو الجاري.
فيما أكدت تقارير إخبارية أن رامي يعاني من أزمات نفسية في مراحل مختلفة من حياته مستندين في ذلك على صفحته الرسمية عبر "تويتر" التي كان يدون فيها كل ما يمر به وهواياته وتفاصيل من حياته اليومية، حيث دون تعرضه للاكتئاب اكثر من مرة، فيما أكد أنه اطلع على كتاب عن السحر الأسود بأنه توسيع نطاق المعرفة واختراق مجال جديد من المعرفة.

وتناولت تدوينات رامي فهيم أنه يبحث عن الحب وليس لديه أصدقاء يعاني من الانطواء والخوف وعدم مقدرته على سيطرته على عقله، وأنه قام بتأليف قصة من الخيال، وعانى رامي من أزمة نفسية ورافقته والدته في رحلة العلاج داخل أمريكا امتدت لشهور حتى سمح له بالخروج بعد تماثله للشفاء.

وذكرت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن رامي أن لديهم مستندات تثبت أنه يعاني من مرض الفصام النفسي والذي سيتم تقديمها في الجلسة الأولى، وهو الأمر الذي يعني أنه لم يكن في وعيه أو يمتلك إرادة كاملة في تنفيذ الجريمة.
 

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