أول تعليق من وزير الداخلية السعودي على إعدام إرهابي مصري

الأربعاء، 09-06-2021
07:28 م
علق وزير الداخلية السعودي
، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن
نايف، على تنفيذ حُكم القتل “حد الحرابة” في إرهابي مصري قتـل رجل أمن أثناء أدائه
صلاة الفجر، في محافظة جدة
وغرد وزير الداخلية عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قائلًا
: ” تم القصاص
.. الله يرحمك يا بطل”، وأرفق مع التغريدة صورة للشهيد المغدور .
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم ، تنفيذ حُكم القتل حداً
بأحد الجناة، ويُدعى وليد سامي الزهيري “مصري الجنسية”، بتهمة قتـل الجندي أول في الدوريات
الأمنية في محافظة جدة، هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى في محافظة
جدة.