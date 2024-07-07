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أول تعليق من وزير التعليم على حصوله على دكتوراه "وهمية"

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الأحد، 07-07-2024 01:32 م


قال وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إنه حصل على شهادة الدكتوراه، التي أثارت الجدل مؤخرا، من خلال الدراسة في الجامعة "أون لاين"، وأنه سجل للدراسة عبر الإنترنت بهدف تعميق فهمه لإدارة التعليم عن بعد.

ويواجه عبداللطيف، اتهامات بالحصول على شهادة دكتوراه "وهمية" من جامعة "كارديف سيتي" عبر الإنترنت، مما أثار موجة من الجدل حول مؤهلاته العلمية.

وجاءت هذه الاتهامات على خلفية تعيين عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم في التشكيل الحكومي الجديد، حيث كشفت منصات تحقق من المعلومات، من بينها "متصدقش"، عن عدم وجود أي اعتراف رسمي بشهادة جامعة "كارديف سيتي" أو برامجها الدراسية باعتبارها درجة أكاديمية معتمدة.

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