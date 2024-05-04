أول تعليق من نيشان بعد إعلان ياسمين عز حصولها على حكم ضده

السبت، 04-05-2024
10:08 ص
نسمه عبد الوهاب
شارك الإعلامي اللبناني نيشان
، متابعيه أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا، وذلك في أول تعليق منه بعد إعلان الإعلامية ياسمين عز
حصولها على حكم
قضائي ضده.
ونشر نيشان
، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مخالطة العقول الواعية.. مُعافاة عقلية".
وكانت الإعلامية ياسمين عز
، كشفت خلال الساعات الماضية عن صدور حكم
لصالحها في قضيتها ضد الإعلامي نيشان
على خلفية أزمتهما التي اشتعلت خلال تواجدهما على هامش "منتدى الإعلام العربي" في جلسة بعنوان "الإعلام والتريند"، وكان من المفترض أن تشارك "ياسمين" في الجلسة إلا أنها غابت عنها وسط انفعال "نيشان
" وخروجه عن النص.
وكتبت "ياسمين"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "صدر الحكم
في 29-4-2024 بإدانة المتهم نيشان
ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز
، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان
تنفيذًا للحكم
، كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني وردلي حقي".