أول تعليق من ميرهان حسين على ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطبيبها السابق

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ميريهان حسين
السبت، 27-01-2024 10:32 ص نسمه عبد الوهاب
جاوبت ميرهان حسين على سؤال صريح حول شعورها بعد ارتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب، قائلة: "معرفش مين حبيب مين؟ ومعرفش مين بيعمل إيه؟ أنا هاتكلم عن نفسي، أنا كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض في فبراير ومحصلش نصيب، أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب ومش شرط حاجة أكون عايزاها في وقت معين تكون هي الصح ليّا و"عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم"، حسب لقائها في "فوشيا".وتابعت: ماما اتبسطت قالتلي الحمد لله.. وقالتلي تستاهلي حد أحسن.

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