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أول تعليق من مديرة المدرسة المعزولة بقرار محافظ الدقهلية

مديرة مدرسة
مديرة المدرسة المعزولة
 
الثلاثاء، 20-10-2020 01:02 ص المصريون ـ متابعات
قالت كريمة محمود، مديرة مدرسة عمر مكرم بالدقهلية التي تم عزلها، إنه تشعر بالخجل والخزي ولا تمر من الشارع الذي شهد إهانتها من المحافظ.
وأضافت مديرة مدرسة عمر مكرم بالدقهلية، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "الأولى المصرية"، أن بعض القنوات المعادية طلبت منها مداخلات لكنها تعرف ما في نفوسهم وما يريدون الوصول إليه ورفضت.
وتابعت: "علمت أجيال ولم أكن أتوقع أن تكون هذه نهايتي"، لافتة إلى أن المحافظ أهانها ووقف أبنائها بجوارها  ودعموها للخروج من تلك المحنة.
وأوضحت أن المحافظ قال لها "أنتِ فاشلة وقومي بتنظيف الشباك"، لافتة إلى أن جميع المدارس تشعر بالإحراج والإحباط بعد إهانة المحافظ لها لأنهم يشعرون بعدم الأمان ويتوقعون أن يأتي الدور عليهم.
واختتمت: "أنا محطمة نفسياً وأشعر بالإهانة، وليس أنا فقط لكن بعض زملائي شعروا بنفس الإهانة".
 

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