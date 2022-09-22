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أول تعليق من محمد رمضان على طرده من مقهى في الإسكندرية

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محمد رمضان
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الخميس، 22-09-2022 10:36 ص

في أول رد له على تداول فيديو لطرده من مقهى في الإسكندرية، نفى الفنان محمد رمضان، ما أثير عن طرده من المقهى.

وأكد "رمضان"، أن ذلك عار تمامًا من الصحة، مشيرا إلى أنه هو من ترك المقهى لتكدس الجمهور حوله، والمكان لم يستوعب كل تلك الأعداد.

ونشر «رمضان» عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو وسط جمهوره بالإسكندرية، وعلق عليه قائلا: «حق الرد على المواقع الموجهة الكاذبة، دخلت لشرب الشاي في المقهى، وحدث تكدس من قبل الجمهور، فغادرت تجنبا لحدوث خسائر».

وتابع: «وذهبت لمكان آخر وجاء الجمهور خلفي، انظروا العدد، كيف لكل هذه الأعداد التواجد في مقهى».
 

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