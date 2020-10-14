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أول تعليق من محمد رمضان على ضبط شحنة مخدرات باسمه

أول تعليق من محمد رمضان على ضبط شحنة مخدرات باسمه

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محمد رمضان
 
الأربعاء، 14-10-2020 03:04 م محمد فضل

علق الفنان محمد رمضان، على تداول اسمه في صفحات الحوادث بشأن ارتباطه بـ نوع مخدرات، عبر شحنة تم ضبطها من قبل وزارة الداخلية.
وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث وأنا كل علاقتي بالموضوع ان الصنف اللي اتمسك مع التاجر كان اسمه #الأسطورة والصحفي كاتب انه أعلى سعر وجودة في الوطن العربي ". 
وأضاف: "شكرًا ادارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية على سحب حشيش الأسطورة من الشارع وربنا يستر ومايكونش موجود انواع تاني ليها علاقة بيا زي ( ابن حلال و نمبر وان و نسر الصعيد ومافيا وزلزال والبرنس وانساي والملك وانت جدع وياحبيبي ) دي الأسماء اللي بدأت أخاف منها". 
و استطاعت وزارة الداخلية ولجنة مكافحة المخدارات من ضبط شحنة كبيرة من الحشيش يتخطى ثمنها 3 ملايين جنيهاً، واللافت أنهم قاموا بتسمية نوع الحشيش على اسم لقب الفنان محمد رمضان "الأسطورة"، ويبدو انهم اطلقوا على الحشيش هذا الأسم كناية على نوعه الذي يعد من أفضل الأنواع على حد وصفهم، حيث كانوا يخفونها في اماكن غير متوقعه داخل عربية ميكروباص.
وبناء على توجيهات اللواء محمود توفيق تم القبض على 7 من كبار تجار الحشيش وذلك فى إطار الحملات الأمنية الكبرى التى وجهتها أجهزة الأمن لاستهداف، كافة صور الخروج عن القانون.
 

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