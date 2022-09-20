الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
توقيت مصر 11:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من محمد رمضان بعد مطالبات بإلغاء حفله في الإسكندرية

عاجل .. تعيين سيدة في منصب مستشار شيخ الأزهر الشريف للمرة الأولى

بعد توقف أسبوعين .. عمرو عبد الجليل يستأنف تصوير "الضاحك الباكي"

عمرو أديب يوجه نصيحة ل هاني شاكر

آخرهم خالد زكي .. مشاهير انهاروا في جنازات زوجاتهم ووداع شريكة العمر

عاجل ... محمد صلاح يظهر مع ملكة جمال مصر في دبي .. والأخيرة ترد

ناصر شعبان يتسلم مهام عمله مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

«الصحة»: طرح مستشفى هليوبوليس فقط أمام القطاع الخاص للاستثمار

اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء.. ضبط المتهمين بمقتل شاب فى أسوان

تامر أمين عن شائعة ارتباطه ب«سما المصري» «كان حلم عمري»

ADS
 

أول تعليق من محمد رمضان بعد مطالبات بإلغاء حفله في الإسكندرية

images (9)
محمد رمضان
Native
Teads
الثلاثاء، 20-09-2022 02:51 ص نسمه عبد الوهاب
في أول تعليق له، بعد مطالبات بإلغاء حفله المقرر أن يحييه في محافظة الإسكندرية، الجمعة 7 أكتوبر المقبل، نشر الفنان محمد رمضان بوستر الحفل، بالإضافة إلى نشره صورة أماكن منافذ بيع تذاكر الحفل، عبر خاصية «الإستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، كنوع من التأكيد على إقامة الحفل .
وكان اجتاح موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حملة رفض ودعوات شعبية منددة بإقامة حفل غنائى للفنان محمد رمضان، والمقرر وفق ما ظهر على لافتات الدعاية والإعلانات والبانر أنه ستتم إقامته يوم 7 أكتوبر بأحد فنادق المدينة الساحلية .وأطلقت عدد من صفحات الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى، عبارات منددة بإقامة الحفل في الإسكندرية، للمطالبة بإلغاء الحفل، مستخدمين هاشتاج «إسكندرية لا ترحب بك»، و«غير مرحب بك في الإسكندرية»، و«غير مرحب بك في بلد الفن وسيد درويش»، مؤكدين على أن مدينة الفنان الكبير سيد درويش، لا ترحب بإقامة ذلك الحفل.





 

إقرأ ايضا

Capture.JPGكممككم

عاجل .. تعيين سيدة في منصب مستشار شيخ الأزهر الشريف للمرة الأولى

studioCCFGG.mp42821

بعد توقف أسبوعين .. عمرو عبد الجليل يستأنف تصوير "الضاحك الباكي"

عمرو__أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة ل هاني شاكر

أخبار متعلقة

images (9)

تعليق صادم من نقابة الموسيقيين بشأن حفل محمد رمضان