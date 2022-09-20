أول تعليق من محمد رمضان بعد مطالبات بإلغاء حفله في الإسكندرية

الثلاثاء، 20-09-2022
02:51 ص
نسمه عبد الوهاب
في أول تعليق له، بعد مطالبات بإلغاء حفله المقرر أن يحييه في محافظة الإسكندرية، الجمعة 7 أكتوبر المقبل، نشر الفنان محمد رمضان
بوستر الحفل، بالإضافة إلى نشره صورة أماكن منافذ بيع تذاكر الحفل، عبر خاصية «الإستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، كنوع من التأكيد على إقامة الحفل .
وكان اجتاح موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حملة رفض ودعوات شعبية منددة بإقامة حفل غنائى للفنان محمد رمضان
، والمقرر وفق ما ظهر على لافتات الدعاية والإعلانات والبانر أنه ستتم إقامته يوم 7 أكتوبر بأحد فنادق المدينة الساحلية .وأطلقت عدد من صفحات الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى، عبارات منددة بإقامة الحفل في الإسكندرية، للمطالبة بإلغاء الحفل، مستخدمين هاشتاج «إسكندرية لا ترحب بك»، و«غير مرحب بك في الإسكندرية»، و«غير مرحب بك في بلد الفن وسيد درويش
»، مؤكدين على أن مدينة الفنان الكبير سيد درويش
، لا ترحب بإقامة ذلك الحفل.