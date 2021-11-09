أول تعليق من مبروك عطية على فيديو اعتدائه على شاب داخل مسجد

الثلاثاء، 09-11-2021
12:14 م
علق، الداعية الدكتور مبروك عطية
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أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، على واقعة أثارها مقطع مصور تداوله
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة بينه وبين أحد المصلين في مسجد
.
وأوضح مبروك عطية
، خلال بث مباشر
له بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الواقعة كانت قبل 8
سنوات لافتًا إلى الفيديو المثار لا يتجاوز كونه مشادة كلامية.
وأضاف: كنت ألقي درسا دينيا في أحد
المساجد، وكان يوجد شخص آخر كان يتحدث أثناء إلقاء الدرس فقلت له: “اسمع”، فرد :
“مش سامع”، فقلت له :”تعالي هنا أمامي لكي تسمع، فرد الشخص أنا مش قادر أقوم”.
وأوضح عطية: “كان ردي عليه إنني قلت
له آجي أشيلك أنا”.
وتابع :”هذه هي الحدوتة”.
وكان بعض رواد مواقع التواصل
الاجتماعي تداولوا بشكل واسع فيديو لواقعة داخل أحد المساجد، للداعية مبروك عطية
،
أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، ترصد مشادة كلامية بينه وبين بعض الحضور
داخل المسجد
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