أول تعليق من ماكرون على وفاة مارادونا

الخميس، 26-11-2020
06:57 م
أحمد سالم
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بموهبة الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا
الذي توفي أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما، بسبب إصابته بأزمة قلبية.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثنى ماكرون
بفوز مارادونا
بالهدف الذي سجله بيده ويعرف بـ "يد الله" في المباراة التي أقيمت ضد إنجلترا في تكريم رسمي لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية.
وأشاد الإليزيه بمساهمة مارادونا
في تسجيل الأهداف في "أكثر مباراة جيوسياسية في تاريخ كرة القدم، حيث فازت الأرجنتين 2-1 على إنجلترا في كأس العالم 1986، وذلك بعد أربع سنوات من فوز مارجريت ثاتشر في حرب فوكلاند.
وسجل مارادونا
الهدف الأول الذي سجله بيده وتم احتسابه وأطلق عليه "يد الله"، قبل أن تنتهي مراوغته الرائعة بعد لحظات بهدف ثانٍ لاحقًا احتل المرتبة الأولى في أهداف القرن.
واعترف ماكرون
أيضًا أنه عندما كان يبلغ من العمر 8 سنوات، كان متهورًا وراغبًا في الحصول على ملصق لبطله، وألمح إلى أنه ربما كان من الممكن أن يطلق على نجله دييجو، بسبب ولعه بـ مارادونا
.
وأشاد بمارادونا
باعتباره الأعظم في كل العصور - أفضل من الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، لافتًا إلى أن "يد الرب وضعت عبقري كرة القدم على الأرض"