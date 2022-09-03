أول تعليق من كاظم الساهر على «منعه من الغناء في مصر»

السبت، 03-09-2022
09:26 ص
علق الفنان
العراقي كاظم الساهر
لأول مرة على الأنباء التي
تم تداولها حول قرار منعه من الغناء
في السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أنه زار مصر
3 مرات خلال هذه السنوات، ولم يقم حفلات بسبب عدم تقديمه جديدا.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحفلين اللذين
أحياهما ”القيصر“ مؤخرا في مصر، أنباء مفادها أن عودة كاظم الساهر
لإحياء الحفلات في
مصر، جاءت بعد رحيل هاني شاكر عن كرسي نقيب الموسيقيين، مؤكدين أن الفنان
العراقي كان
ممنوعًا من الغناء
في مصر بقرار من الأول.
وقال كاظم الساهر
خلال استضافته ببرنامج ”معكم منى الشاذلي“
الذي يعرض على قناة cbc، إن غيابه عن مصر في الحفلات فقط،
لكنه زار مصر 3 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أن سبب عدم إحيائه حفلات هو
عدم تقديمه أغاني جديدة، مشيرا إلى أنه يخجل من الجمهور حينما يقدم نفس الأغاني القديمة
في كل حفل.
وعن تدخله في تفاصيل تنظيم حفلاته قال الساهر: ”أنا آخر من
يعلم.. ينظمون كل شيء وأنا أعلم في النهاية.. بكون آخر من يعلم.. احترافيين للغاية
ولا أتدخل في عملهم أبدًا.. هم بالصورة وبالواجهة، لما يخلصوا اتفاق وكل شيء يبلغوني..
دايما احكي لهم خلوني اشتغل، لأن أنا عندي التلحين أهم من حفلاتي“.
وتحدث كاظم الساهر
عن بداية حياته التي وصفها بـ ”القاسية“،
مشيرا إلى أنه كان يعمل في حمل التراب وهو في الحادية عشرة من عمره.
وتابع: ”أصعب شغلانة إني أشيل تراب، ما قدرت، أنا ضعيف، كنت
امشي والشارع مش عِدل، فما كنت أستطيع حمله“.