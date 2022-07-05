أول تعليق من فريد الديب على قبوله الدفاع عن قاتل نيرة أشرف: ميهمنيش الرأي العام

الثلاثاء، 05-07-2022
12:30 م
كشف المحامي
فريد
الديب، محامي
الرئيس الأسبق حسني مبارك
، أسباب قبوله الدفاع عن الطالب محمد عادل
قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، الذي ذبحها أمام أعين المارة.
وأكد فريد الديب
أن ما
يهمه هو تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أنه لا يكترث باتجاهات الرأي العام والسوشيال
ميديا، وأن احترامه للقانون وتحقيق العدالة هو أبرز أهدافه، قائلًا: "ما
يهمنيش الرأي العام".
وأضاف بحسب حديثه لـ
القاهرة 24، أنه عمل في كثير من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وكانت الاتجاهات
مخالفة لصحيح القانون، ونجح في تحقيق العدالة فيها.
ولفت إلى أن من تحدث
معه للدفاع عن قاتل طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم، كما أنه لا
يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.
وأوضح أنه تلقى
اتصالات ورسائل من مجموعة مصريين باليونان، وحضر إلى مكتبه آخرين يطالبونه بالدفاع
عن قاتل نيرة أشرف، مشيرًا إلى أنه وافق من حيث المبدأ لكن طالبهم بالانتظار لحين
الاطلاع على أوراق القضية، والحكم، وكافة التفاصيل بعد جلسة الأربعاء.