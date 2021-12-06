أول تعليق من طارق شوقي على امتحانات رابعة ابتدائي المثيرة للجدل
وزير التعليم
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الإثنين، 06-12-202103:02 م
كشف الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، عن بعض الكواليس عن
المناهج التي تخص ذوي الهمم ، وبعض الكواليس الأخرى عن متابعة امتحانات الصف
الرابع الابتدائي .
وقال الدكتور طارق شوقي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري
" ، والمذاع على فضائية " إم بي
سي مصر 2 " ، إن الوزارة أتاحت أكثر من وسيلة للطلاب لمتابعة المناهج "
أون لاين " ، وذلك من خلال منصات إلكترونية وأخرى عن طريق القنوات
التلفزيونية ، موضحا أن الوزارة استهدفت مخاطبة أولياء الأمور بشكل مستمر خلال
الفترة الماضية في حالات الأمور الجديدة .
وتابع وزير التربية والتعليم ، أن رأي الطلاب هو ما يهم الوزارة ، معقبا
: "الولاد مستقرين ومبسوطين
وبيتعلموا أحسن.. والأمور هتمشي في الأخر لصالح الطلاب " .
ونوه " شوقي "، أن المناهج الجديدة يتم إطلاقها من أجل مصلحتهم،
مضيفا : "عاوزنهم يتفوقوا علينا ويكونوا جيلا ناجحا " .