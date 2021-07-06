أول تعليق من ضاحي خلفان على «الخلاف السعودي الإماراتي»

الثلاثاء، 06-07-2021
06:29 م
رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان
- الثلاثاءـ أن الخلاف
النفطي ليس بين السعودية
والإمارات بل بين الثانية ومنظمة “أوبك” مؤكدا في الوقت نفسه
أن الخلاف
ات واردة في الحكومة نفسها وبالتالي فحدوثها أمر طبيعي بين الدول.
وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “كل مرة يغرد
لي واحد عن الخلاف
السعودي الامارات
ي..يا جماعة الخير خلاف
الإمارات مع أوبك…منظمة..فلا
يسيس البعض الأمور على هذا النحو…ثم إنه لا أنتم ولا أنا من شأننا الخوض في المسائل
الخلاف
ية.. هذه أمور لها أهلها”.
وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا في تغريدة أخرى: “بالنسبة
لي المملكة هي الإمارات والإمارات هي المملكة…الحكومة الواحدة تجد فيها وزراء يختلفون…الناس
لا يمكن على الدوام تكون لهم وجهة نظر واحدة”.
وتابع المسؤول الأمني الإماراتي قائلا: “المشكلة أن ذباب
البعض من الحوث والاخونج والمتربصون…يحاولون الزج بما يتمنون…أحداث شرخ بين الإمارات
والسعودية
..وهذه أساليب منذ الربيع وهم يبيعون ويشترون فيها..وفشلوا”.
ورد خلفان على حديث مغرد حول “غيرة” الإمارات من تأسيس السعودية
شركة طيران تنافس “طيران الإمارات” قائلا: “الذي يغرد ويرسل تغريدته لي بأننا نغار
من تأسيس شركة طيران سعودية جديدة تنافس الامارات
ية والقطرية وأننا نحن متضايقين من
ذلك اليس لوحا…ياعزيزي اللهم زد من خطوط الطيران وبارك …التنافس في خدمة المسافرين
نعمة للجميع”.