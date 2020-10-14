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أول تعليق من شهيرة بعد وفاة محمود ياسين
أول تعليق من شهيرة بعد وفاة محمود ياسين
الأربعاء، 14-10-2020
09:07 ص
خلود عادل
علقت الفنانة
شهيرة
على وفاة زوجها الفنان الراحل
محمود ياسين
عن عمر يناهز 79 سنة.
ونشرت
شهيرة
صورة ل
محمود ياسين
وعلقت قائلة: رحل حبيب عمري خلاص.
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شهيرة
محمود ياسين
وفاة محمود ياسين
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