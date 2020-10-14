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أول تعليق من شهيرة بعد وفاة محمود ياسين

محمود ياسين
أول تعليق من شهيرة بعد وفاة محمود ياسين
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:07 ص خلود عادل
علقت الفنانة شهيرة على وفاة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين عن عمر يناهز 79 سنة.

ونشرت شهيرة صورة لمحمود ياسين وعلقت قائلة: رحل حبيب عمري خلاص.
 

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