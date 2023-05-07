أول تعليق من زوجة حسن شاكوش على زواجها من رجل آخر قبله





انهارت ريم طارق زوجة حسن شاكوش بعد تحرير محضر ضده عقب طردها من منزل الزوجية بمدينة 6 أكتوبر، إثر خلافات زوجية بينهما بعد زواج دام لمدة عدة أشهر.

ورفضت زوجة حسن شاكوش الإفصاح عن سبب المشكلات مع زوجها حسن شاكوش، وأصيبت زوجة حسن شاكوش بانهيار عقب طردها من منزل الزوجية، وظهر على صوتها علامات الانهيار، وكتبت زوجة حسن شاكوش على صفحتها الشخصية: هو في إيه يا جماعة وإيه كمية الهبل دي اللي بتتقال.

وحررت ريم طارق زوجة حسن شاكوش محضرا في القسم الشرطة ضد زوجها، بعد أن اكتشفت استيلاء زوجها على المشغولات الذهبية الخاصة بها، وبعض المتعلقات الشخصية كما جاء في محضر الشرطة.

وعقب انتشار خبر تحرير محضر من قبل زوجة حسن شاكوش ضده، تفاعل نشطاء السوشيال ميديا وعلقوا على الخبر وصور زواج حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وكتب أحدهم: مش هو ده اللي سجدتي لربنا عشانه خليه ينفعك، وكتب آخر: النهايات مش حلوة زي البدايات، وعلق آخرون: أي حاجة فيها شو زيادة عن اللزوم بتبقى آخرتها مش حلوة.