



ردت الفنانة رانيا يوسف على الشائعات التي طالت فيلمها "أوراث التاروت"، ووضحت موعد تصويره وعرض ورأي الرقابة، ووجهت اللوم إلى الصحفيين.

أكدت الفنانة رانيا يوسف بطلة فيلم "أوراق التاروت" أن الفيلم سيعرض في الموعد المحدد له، وأن الرقابة أجازته، ولم يكن يوما ممنوعا.

وعبرت رانيا يوسف عن استيائها من الشائعات التي دارت حول منع الفيلم، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، وألقت بطلة الفيلم باللوم على الصحفيين الذين وصفتهم بـ "الدخلاء" على المهنة، الذين يحاربونها بأقلامهم إذا رفضت إجراء حديث أو الظهور في برنامج، من أجل "التريند".

"هو عيب يكون في حيوانات في الفيلم، ما في فيلم راح مهرجان فينيسيا بالكلب" وأضافت رانيا يوسف مستنكرة ما أذيع حول الفيلم، ووجود مشاهد خيانة زوجية مع كلب، وقالت "الفسلم في كلب وقطة وبغبان، إشمعنى مسكوا في الكلب".

ووفقا لما أوضحته رانيا يوسف، فقد تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين، وكانت الشركة المنتجة قد اصدرت بيانا رسميا لتوضيح حقيقة تعرّض "أوراق التاروت" للمنع، مؤكدة أن الفيلم خالي من الماهد الخادشة للحياء، كما أنه لا توج جهة رقابية قامت بمنع بالفيلم.

يشترك في بطولة الفيلم مي سليم وسمية الخشاب وعبد العزيز مخيون، من إنتاج بلال صبري وتأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ويدور في قالب كوميدي رعب، ومن المقرر عرضه ليلة رأس السنة بجميع دور السينما.