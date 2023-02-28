أول تعليق من خطيب سارة محمد على تخليه عنها بعد إصابتها بالعمى





تصدرت البلوجر سارة محمد مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، بعد تعرضها لحادث إطلاق نار من جانب بلطجية ما أدى إلى فقدانها البصر.

أكدت أسرة البلوجر في وسائل إعلام مصرية، أن سارة تعرضت لأزمة نفسية حادة، بعد عرضها علي دكتور مخ وأعصاب، نتيجة الحادث ورد فعل خطيبها المفاجئ لأنها استقبلت الطلقة بدلا منه، وفي النهاية تركها ولم يسأل عنها.

وهو ما تسبب فى الهجوم عليه من رواد السوشيال ميديا متسألين:ازاى تسيبها بعد كل ده".

ورد مصطفى خطيب البلوجر بتفاصيل جديدة، على تلك الاتهامات، مؤكدا أنه ما زال يبادلها الحب، ولم يتخل عنها نهائيا، مشيرا إلى أنه منذ يوم الحادث أهلها يرفضون وجوده.

وأشار إلى أنه ما زال عند قرار استمرار علاقته بها، مدعيا أن الفرح خلال 6 أشهر من الآن.

وأصيبت البلوجر سارة بفقدان البصر وبعض إصابات في المخ في حادث إطلاق نار من قبل بلطجية أثناء عودتها إلى المنزل يوم الخميس الماضي برفقة خطيبها.

ونقلت على إثر الحادث إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، مما تبين أنها تعرضت إلى إصابات بالغة وتجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر أنسجة العين.