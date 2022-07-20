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أول تعليق من خالد زكي على أنباء وفاته

elaosboa84759
خالد زكي
Native
Teads
الأربعاء، 20-07-2022 12:18 م
في أول تعليق له على أنباء وفاةه، قال الفنان خالد زكي، إنه بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاةه، مشدداً على أن المنصات الإلكترونية أصبحت ذات مساوئ عديدة، من بينها إمكانية نشر أي معلومات من دون التأكد من صحتها.
وأشار – في تصريحات نقلها موقع الفن اللبناني- إلى أنه لم يهتم بالشائعات التى يتم إطلاقها، وخصوصاً التي تتعلق بوفاةه، مشدداً على أنه شعر بمدى حب الجمهور له وخوفه وقلقه عليه.
جدير بالذكر، أن آخر أعمال خالد زكي، مسلسل "الإختيار ٣"، والذي شارك به في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته الممثلون كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال ومحمد رياض، من إخراج بيتر ميمي.
 

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