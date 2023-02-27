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أول تعليق من حلا شيحة على طلاقها من معز مسعود: أكيد هتكلم

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حلا شيحة
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Teads
الإثنين، 27-02-2023 12:20 م

 

لا يزال الجدل مستمرا بشأن حقيقة انفصال الفنانة المعتزلة حلا شيحة عن زوجها الداعية معز مسعود.

 

وأثارت حلا الجدل بعدما حذفت الصور التي تجمعها مع زوجها، وأشعلت هذه الخطوة تكهنات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع الطلاق بين الثنائي.

 

ووجهت النجمة حلا شيحة أول رسالة إلى جمهورها، وقالت إن لديها ما تقوله وتريد أن تدعم قصص النضال النسائية، ولكنها تفضل عدم الحديث الآن.

 

ونشرت صورة لها وهي بين أحضان ابنتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت دون حجاب، وعلقت برسالة باللغة الإنجليزية قالت فيها: "أنا مثل كل امرأة، وأفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم".

 

أضافت: "سأتحدث عما يدور بذهني وأدع كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها فيما تشعر به، وسنتشارك قصة نضال كل واحدة فينا".

 

ولم ترد حلا رسميا على أنباء طلاقها، كما لم تبادر بالرد على أنباء خلع الحجاب.

 

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