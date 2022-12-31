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أول تعليق من حسام حبيب عن ضربه شيرين في لبنان

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أول تعليق من حسام حبيب عن ضربه شيرين في لبنان

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شيرين
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Teads
السبت، 31-12-2022 09:41 ص
خرج الفنان حسام حبيب عن صمته، وكشف حقيقة ما يتردد خلال الساعات الماضية؛ حول حدوث «خناقة» بينه وبين زوجته، الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال تواجدهما في لبنان.

وقال حسام حبيب، لبرنامج "ETبالعربي": "الخبر مش صح.. وكدب طبعا.. إحنا في أحسن حال".

وأضاف حسام حبيب،: "إحنا بنحضَّر لشغل كتير الفترة الجاية، وبطلب من الناس تبطل تسمع للصحافة الصفراء.. منهم لله.. ناس مريضة".

وفي سياق آخر، كشف مدير أعمال الفنان فضل شاكر، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين الفنان اللبناني، والفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، في لبنان، مؤخرًا.

وقال مدير أعمال فضل شاكر، : إن الجلسة التي جمعت بين فضل شاكر وبين شيرين وحسام حبيب؛ هي جلسة عمل، حيث يجهزون لـ ديو غنائي جديد، يجمع بينه وبين شيرين خلال الفترة المقبلة، ليجددا التعاون؛ بعد الديو الغنائي الناجح الذي جمعهما في 2004، ويحمل اسم «كل عام وأنت حبيبي».

كانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، علقت على أنباء مشاجرة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وتعديه عليها بالضرب: شيرين ضحية حتى الآن، وفي أيام مقبلة ستكتشفون قريبًا أنها ضحية سواء أكانت الأيام قريبة أو بعيدة.
 

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