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أول تعليق من توفيق عكاشة بعد ضبط نجله رفقة فتاة وبحوزتهما مخدرات

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عكاشة
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Teads
الثلاثاء، 02-08-2022 11:25 ص


كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن تحديد جلسة لمحاكمة ابنه بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات رفقة إحدى صديقاته.
وأشار، أنه تلقى اتصالًا بالقبض على ابنه بصحبة فتاة وبحيازته مواد مخدرة.

وأضاف عكاشة، أنه رد على المتصل قائلًا أنه يطالب بتطبيق القانون، وإذا كان ابنه مخطئًا لابد من محاسبته.

وأوضح عكاشة أن المستشار مرتضى منصور، تولى الدفاع عن ابنه في القضية، لأنه درس الاتهامات دراسة جيدة، مضيفًا أن القضاء سيكون كاشفًا للحقيقة في النهاية.
وأكدت تحريات المباحث التي أجريت بشأن الواقعة، أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما.
 وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.
 

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