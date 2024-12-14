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أول تعليق من بدرية طلبة بعد عزاء زوجها بالقاهرة

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بدرية طلبة
السبت، 14-12-2024 01:10 م
وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة شكر لكل من عزاها في زوجها المؤلف المسرحي مصطفى سالم الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي.
وكتبت بدرية، عبر حسابها على فيسبوك: "شكرا من قلبي لكل شخص بذل مجهود وتعب واهتم ووقف معانا أنا وبناتي في محنتنا شكرا لزملائي ولكل شخص قام بواجب العزاء سواء بالحضور أو بأي طريقة أخرى".

وأضافت: "شكرا لكل المتابعين المحترمين على تعليقاتهم المحترمة وعلى دعمهم ليا ولبناتي، شكرا لكل السادة الصحفيين على النظام والتغطية المحترمة، شكرا سيادة النقيب دكتور أشرف زكي على تواجد حضرتك معايا لحظة بلحظة، شكرا المنتجة ومخرجة العرض بباريس الاستاذة منى خضري على قرارك بإلغاء العرض رغم خسارتك ربنا يعوضك خير.. شكرا ليكم جميعا وربنا يرحم موتانا جميعا".
وكانت بدرية طلبة استقبلت أمس الأربعاء عزاء زوجها مصطفى سالم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.
يذكر أن، المؤلف والمخرج المسرحي الراحل مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة، رحل عن عالمنا فجر الأحد الماضي، وكتبت بدرية عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برة مصر، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

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