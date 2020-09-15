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أول تعليق من المعارض الروسي عقب عودته للتنفس الطبيعي

المعارض الروسي
روسي
الثلاثاء، 15-09-2020 04:45 م أحمد سالم
استطاع المعارض الروسي إلكسى نافلنى التنفس بشكل طبيعى بدون أجهزة لمدة نهار كامل ونشر صورة له عبر إنستجرام اليوم الثلاثاء مع زوجته و طاقم التمريض.

وقال نافلنى فى رسالته التى كتبها على انستجرام إنه لا يستطيع القيام بأى شئ تقريباً ، مضيفاً لكن ليلة أمس تمكنت من التنفس بمفردى طوال النهار.
وتابع لقد أعجبني الأمر الان أستطيع أن أتنفس ، إنها عملية مذهلة ويستهين بها كثيرون. أنا أوصي بها،ووجه رسالة لمتابعيه قائلاً “اشتقت لكم”.

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