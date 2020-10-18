أول تعليق من الفنان يحيى الفخراني بعد أداء اليمين الدستوري

الأحد، 18-10-2020
06:23 م
المصريون
أعرب الفنان يحيى الفخراني عن سعادته البالغة لإختيار الرئيس عبد الفتاح
السيسي له كعضو في مجلس الشيوخ
، وقد قام بأداء اليمين الدستوري
اليوم، معتبراً هذا
شرف كبير له.
ومن جانبه أكد الفنان يحيى الفخراني انه على الرغم من شعوره بالسعادة
والفخر الا انه شعر بمسئولية ضخمة لهذا المنصب الذي يعتبر صوت الشعب المصري
ومعبراً عنه.
يشار الي ان الفنان يحيى الفخراني قد ادى اليمين الدستوري
ة في الجلسة الافتتاحية
لدور الانعقاد الاول، وتعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سناً اللواء
جلال هريدي.