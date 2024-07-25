أول تعليق من الشاب الذي تعرضت والدته للضرب على يد زوجته

الخميس، 25-07-2024
11:08 ص
قال "علي" الشاب
المصري الذي تعرضت والدته للضرب
من قبل زوجته إنه من وقت مشاهدة فيديو ضرب أمه وهو زاهد للحياة لا يأكل ولا يشرب ولا
ينام.
وتابع: أصدقائي بالسكن كانوا بيحاولوا يخرجوني من الحالة
اللي أنا فيها، وحاولوا يأكلوني ويشربوني، لأنهم حاسين بالوجع اللي جوايا.
وواصل: طلبت من صاحب الشغل النزول مصر ضروري لمشاكل عائلية،
رفض لأني لسه جاي الإمارات بقالي 6 شهور، طلبت منه تاني إني لازم أنزل.
وأضاف: أول ما أختي كلمتني وقالت لي ما حدث، معي برنامج الكاميرا
على التليفون جبت اليوم من أوله، وأنا أشاهد الفيديو نفسيتي تدمرت، منظر صعب ويقطع
القلب، وأول مرة في حياتي أشوف كده، إن زوجة الابن تضرب الأم.
وأعرب عن حزنه على ما حدث لوالدته قائلا: أنا أهم حاجة عندي رضا والدتي، وأنا نازل من الإمارات
عشان أراضي والدتي، ونهون على بعض ونحاول ننسى، لأنه للأسف هي مراتي والأسف الأكبر
إنها أم بنتي.