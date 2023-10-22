أول تعليق من الرئاسة على مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حقيقة ما تردد عن مغادرة أمير قطر لقمة القاهرة للسلام لوجود خلافات.



وقال المستشار أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد أي مشاكل على الإطلاق، وكانت مشاركة كبيرة من أكبر رمز في الدولة، ولكن هناك ترتيبات لديه.

وأكد المستشار أحمد فهمي أن المشاركة فى قمة القاهرة كانت كبيرة، ومن أكبر رمز في قطر، ولكن هناك ترتيبات لديه، وأنه لا يوجد أي مشاكل على الإطلاق كانت وراء المغادرة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى أن انعقاد قمة القاهرة شهد مشاركة عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم، وأوضح فهمى أن المشاركة الواسعة عالميا دليل قوي على قوة مصر ودورها المحوري إقليميا.

وكشف المستشار أحمد فهمى عن سبب عدم صدور بيان ختامي مشترك لـ قمة القاهرة للسلام، موضحا أن عدم صدور بيان ختامي لا يعني فشل القمة، ومجلس الأمن في عدة مرات لم يصدر أي بيان ختامي للقمم التي عقدها، بل هناك توافق بين المشاركين في عدة نقاط .