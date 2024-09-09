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أول تعليق من الداعية رمضان عبدالرازق على ضجة صور ابنته في حفل زفافها

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الإثنين، 09-09-2024 01:46 م


أثار ظهور نوران ابنة الداعية الشيخ رمضان عبد الرازق، بدون حجاب خلال عقد قرانها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتم عقد القران داخل قاعة مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة، بحضور عدد كبير من شيوخ وعلماء الأزهر.

وتعرض الشيخ رمضان عبد الرازق، لهجوم من البعض بعد تداول صور حفل عقد قران ابنته، حيث ظهرت بشعر مكشوف لم تغطيه طرحة الزفاف بشكل كامل، كما كان الفستان شفافاً في بعض أجزاءه، بينما دافع البعض عن الداعية وأرسلوا له التهاني بمناسبة زفاف ابنته.

وردا على الهجوم، قال الشيخ رمضان عبد الرازق إنه "متجاهل تمامًا" لما يُثار حوله من تعليقات.



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