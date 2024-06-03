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أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة ١٠٠ ٪

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الإثنين، 03-06-2024 09:19 ص



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا، مساء اليوم، ردت فيه على أحد التقارير الصحفية التي نشرت تحت عنوان "زيادة مصروفات المدارس الخاصة ١٠٠٪؜".

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).
وأكد أن التقرير المنشور حمل تفاصيل مغلوطة واستند لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق.

وقال إن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بشكل دقيق من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

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