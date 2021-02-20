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أول تعليق من الإمارات على احتجازها ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة

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الشيخة لطيفة
 
السبت، 20-02-2021 11:10 ص المصريون
علقت سفارة الإمارات في لندن على الأنباء التي تناولت حالة الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، مؤكدة أنها “تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن” بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وقالت سفارة الإمارات في لندن، إن الشيخة لطيفة في دبي، إحدى بنات حاكم دبي، تتلقى الرعاية في المنزل، مضيفة أن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: “أكدت أسرتها أن صاحبة السمو تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والأخصائيين الطبيين. إنها مستمرة في التحسن ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب”.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت مقاطع فيديو، تحدثت خلالها الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة إنها محتجزة كرهينة وتخشى على حياتها.
 

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