أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

السبت، 07-08-2021
07:52 م
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالديها الراحلين دلال
عبد العزيز وسمير غانم، بعد ساعات من وفاة
والدتها صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ
61 عامًا.
وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم في أول تعليق
لها بعد وفاة
والدتها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».
وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة
الفنانة القديرة دلال عبد
العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".
وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت
إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق
الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى
الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت
بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".