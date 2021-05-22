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أول تعليق من إلهام شاهين على حضورها فرح بعد دفن سمير غانم

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السبت، 22-05-2021 07:42 م

كشفت الفنانة الهام شاهين بعض التفاصيل الخاصة بتواجدها فى حفل زفاف عقب ساعات قليلة من حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم أمس.
وقالت الهام شاهين لـ "العربية" : لم أحضر أى أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة أمس والصورة التى يتم تداولها فى الجونة كانت قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم".
وأضافت الهام شاهين: فور علمي برحيل الفنان سمير غانم قررت العودة إلى القاهرة بصحبة كل من هالة صدقى وليلى علوى لحضور جنازة الفنان الراحل خاصة أنه يعد من النجوم الكبار الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم كما أن له مكانة خاصة بالنسبة لي.
وأوضحت الهام شاهين: لا يحق لأحد أن يشكك فى علاقة الفنانين ببعضهم البعض ولا يجوز أن يتم توزيع الاتهامات دون وجه حق كما أنه لا يمكن أن يحدد أو يمتلك أحد القول إننى حزينة أم لا على فراق أحد الأصدقاء المقربين لي هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز والتى أتمنى أن تعود إلى منزلها ويتم شفاؤها على خير.
 

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