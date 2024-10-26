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أول تعليق من أمريكا بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران الآن

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السبت، 26-10-2024 05:00 ص
علقت وزارة الدفاع الأمريكي «البنتاجون»، على الهجوم الإسرائيلي على إيران الآن، قائلة: «نحن على علم بتقارير الانفجارات في إيران ومازلنا نتحقق منها»،
ونقلت وكالة «رويترز»، عن إعلام أمريكي، يقول إن البيت الأبيض أخطر قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل لضربات على إيران.

رسميًا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم على إيران
منذ قليل؛ أعلن جيش الاحتلال، رسميا بدء شن هجمات دقيقة في إيران، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».
وعقب إعلان إسرائيل الهجوم على إيران، قال جيش الاحتلال، إنه يجري تقييمًا متواصلا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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