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أول تعليق من أشرف السعد على أنباء منعه من السفر

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أشرف السعد
Native
الإثنين، 16-08-2021 03:05 م

رد رجل الأعمال أشرف السعد على أنباء تداولتها وسائل الإعلام حول منعه من السفر خارج مصر.
ونفى رجل الأعمال أشرف السعد منعه من السفر، وأكد أنه موجود مع أفراد الأسرة، قائلا: "أنا ما روحتش ناحية المطار، أبقى إزاي اتمنعت من السفر؟.. وأنا الحمد لله عايش في بلدي مصر مطمئن ومش عايز أسيبها، أنا لسة راجع من 3 شهور".، حسب الوطن.
وعقب عودته من لندن في مايو الماضي، تحدث السعد عن رحلة الـ25 عاما خارج مصر، أنه سبب بقائه خارج البلاد لكل هذه الفترة كان من أجل تكوين أسرة، وأنه لا يوجد بشأنه ملاحقات قضائية، مؤكدا أنه حصل على براءة في كل القضايا المتهم بها، قائلا: "عندي مصانع ضخمة وودائع وأراضي ومفيش حاجة عليا ومعنديش مشكلة مع حد".
وكانت مصادر تحدثت لوسائل إعلان بأن سلطات مطار القاهرة الدولي، قد منعت رجل الأعمال أشرف السعد، من السفر خارج البلاد نهاية الأسبوع الماضي، بناء على قرارات قضائية سابقة تتعلق بقضية شركات توظيف الأموال.
 

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