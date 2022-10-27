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أول تعليق من أسرة نيرة أشرف على وفاة فريد الديب: لن نسامحه

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فريد الديب
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Teads
الخميس، 27-10-2022 04:16 ص نسمه عبد الوهاب
أكدت هدير أشرف شقيقة الطالبة المغدورة، في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أنها لن تشمت بموت فريد الديب، إلا أن الأسرة لن تسامحه.
واستعانت بآية من القرآن الكريم في سورة إبراهيم التي تقول: “وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ”.
وأضافت: “لم أشمت طوال عمري بموت أو مرض أحد، ولكنني لن أسامح عند رب العالمين”.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في وقت سابق بتأييد حكم إعدام قاتل الطالبة في القضية التي هزت المجتمع المصري قبل أشهر.
لكن الراحل فريد الديب تقدم بمذكرة طعن بحكم الإعدام، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، على أن تعقد جلسة للنظر به يوم 26 من كانون الثاني/ يناير المقبل.
 

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