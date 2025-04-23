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أول تعليق من أسرة سارة خليفة: مستحيل تعمل كده.. دي متدينة

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الأربعاء، 23-04-2025 12:53 م

 

علق خال الإعلامية سارة خليفة ،على خبر القبض عليها بعدما قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة حبسها و5 آخرين، في قضية تصنيع المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وقال في تصريحات صحفية إنه منقطع عن التواصل معها منذ سنوات مشيرًا إلى أنه علم الخبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إجرائه عملية ويمكث بالمنزل يتلقى العلاج.

 

وأضاف أنه لا يصدق خبر القبض على ابنة شقيقته بتهمة الاتجار بالمخدرات قائلًا:"مستحيل بنت أختي ترتكب جريمة ذي دي وهي على خلق هي ومامتها ومتدينين وفي حالهم وأنا مش مصدق حتى الآن".

 

وعن حبسها أكد أنه لا يعلم أي شيء ولم يتواصل معها مشيرًا إلى أنه بعد تعافيه سيتواصل مع شقيقته لمعرفة آخر الأخبار وما انتهت إليه التحقيقات.

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