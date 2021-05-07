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أول تعليق من أردوغان عقب اختتام المحادثات مع مصر

ارشيفية
أرشيفية
Native
الجمعة، 07-05-2021 02:08 م الطيب حسين
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بتصريحات حول علاقة بلاده بمصر، عقب اختتام المحادثات بين الجانبين. وقال أردوعان إن تركيا تسعى لاستعادة ومواصلة تحالف تاريخي مع الشعب المصري. كلام أردوغان يأتي غداة اختتام يومين من المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "المباحثات بين البلدين كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية".

https://twitter.com/rianru/status/1390590307956404224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1390590307956404224%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fspace%2F1229091-D981D8B1D98AD982-virtual-telescope-project-D98AD986D8B4D8B1-D8A7D984D8B5D988D8B1D8A9-D8A7D984D8A3D988D984D989-D984D984D8B5D8A7D8B1D988D8AE-D8A7D984D8B5D98AD986D98A-D8A8D8B9D8AF-D8AED8B1D988D8ACD987-D8B9D986-D8A7D984D8B3D98AD8B7D8B1D8A9%2F
 

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