الإثنين 09 أغسطس 2021
توقيت مصر 22:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ساويرس يتكفل بمصاريف تعليم «فتاة الفتسان»: مالي وأنا حر فيه

أول تعليق من أحمد زاهر بعد اعتدائه على صحفي في جنازة دلال عبدالعزيز

السعودية.. بيان أمني بشأن فيديو تحرش شاب بفتاة الخرج

عريس فلسطيني يتلقى بوكيه ورد من ضابط إسرائيلي وعندما فتحه كانت الصدمة

ميدو يهاجم «الزمالك» : تفاهات ولازم يتحاسبوا ويعتذروا

ميرفت أمين تفقد الوعي أثناء وقوفها على غسل وتكفين دلال عبدالعزيز

قرار رسمي بمنع الفنانة بلقيس من الغناء في مصر

تحرك مفاجئ من برشلونة لمنع انضمام «ميسي» لـ باريس جان جيرمان

هبوط حاد بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

شاهد.. ياسمين الخطيب تحتفل بزفافها بعد ساعات من دفن دلال عبدالعزيز

ADS
 

أول تعليق من أحمد زاهر بعد اعتدائه على صحفي في جنازة دلال عبدالعزيز

download
ا
Native
الإثنين، 09-08-2021 08:17 م

بعد حالة الجدل التي أثارها الفنان أحمد زاهر، بسبب اعتدائه على أحد الصحفيين أثناء حضوره تشييع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، خرج الفنان عن صمته ليرد على هذه الواقعة، موجهًا الشكر إلى الصحفيين الذين حضروا الواقعة وكذبوا زميلهم بأنه هو المخطئ لطلب الفنان عدم تصويره هو وبناته.
وكتب أحمد زاهر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "شكرا لكل الاساتذه الصحفيين المحترمين الصادقين اللي مقدروش يستحملوا الكذب و الافتراء اللي حصل في حقي و كتبوا الحقيقه و اللي شافوه بعينهم و سبحان الله صدفه عظيمه من رب العالمين ان يكونوا موجودين في هذه اللحظه و شافوا كل حاجه بعنيهم شكرا ليكم يا اساتذه يا محترمين".
 

إقرأ ايضا

download

ساويرس يتكفل بمصاريف تعليم «فتاة الفتسان»: مالي وأنا حر فيه

Capture

السعودية.. بيان أمني بشأن فيديو تحرش شاب بفتاة الخرج

uy

عريس فلسطيني يتلقى بوكيه ورد من ضابط إسرائيلي وعندما فتحه كانت الصدمة

أخبار متعلقة

حفل-زفاف-ياسمين-الخطيب-1628475083-2

شاهد.. ياسمين الخطيب تحتفل بزفافها بعد ساعات من دفن دلال عبدالعزيز

20210807145859863

بالفيديو.. سر السبحة الحمراء في يد دلال عبدالعزيز دائمًا

download

هل قامت شمس البارودي بتغسيل دلال عبدالعزيز وتكفينها؟ حسن يوسف يوضح

2021_5_2_1_42_53_93

« ماذا بينهما وبين الله».. رامي رضوان ينتشر أغرب رؤية ليلة وفاة دلال عبدالعزيز

14043376801521673961

دلال عبدالعزيز تترك وصيتها لابنتيها مع منى الشاذلي (فيديو)

640x480

شاهد/ تسجيل صوتي لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها تقشعر له الأبدان