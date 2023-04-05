أول تعليق لنقابة الممثلين بعد القبض على سلمى الشيمي





علق الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، على واقعة القبض على البلوجر سلمى الشيمي.

وقال "مكرم" – حسب مصراوي-: "لا نعلم عنها شيئا".

وجاء تعليق عضو نقابة المهن التمثيلية، بعد جدل تعريف سلمى الشيمي، على أنها "ممثلة" وعارضة أزاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام.

سلمى الشيمي شاركت من قبل في مسلسل "الطاووس" بطولة: جمال سليمان، سهر الصايغ، عابد عناني، سميحة أيوب، رانيا محمود ياسين.

وأمرت النيابة المختصة بالإسكندرية بحبس البلوجر سلمى الشيمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بعرض صور ومقاطع فيديو تحوي إيحاءات وحركات منافية للآداب.

ومن المقرر أن تحال سلمى الشيمي عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة الاقتصادية، لاختصاصها وفقا للقانون بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





