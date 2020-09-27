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أول تعليق لمصر على الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

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سامح شكري
الأحد، 27-09-2020 06:34 م محمد فضل - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية، أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.
وناشدت وزارة الخارجية، الطرفين في بيان اليوم، "بضبط النفس ووقف التصعيد في الإقليم الحدودي".
وأكدت الخارجية  "على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي".
وشهد إقليم قره باغ صباح اليوم الأحد تصعيدا عسكريا جديدا، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ.
 

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