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أول تعليق لفرد الأمن المعتدي على ابنة عصام الحضري بعد إخلاء سبيله

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الأربعاء، 19-01-2022 11:59 ص

أخلت النيابة سبيل فرد المن المتهم بالتعدي على ابنة عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بعد تنازل الأخير عن القضية، فيما علق فرد الأمن ويدعى "عبدالمنعم" على الحادث بعد مغادرته قسم شرطة ثان أكتوبر.
وقال في تصريحات صحفية، «الحمد لله والشكر لله، بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، كان كابوس وانزاح، كانوا أصعب 6 أيام في حياتي كلها، بس أنا اتعلمت درس عمري ما هنساه».
وأضاف فرد الأمن: «أنا سعيد بوقفة الناس معايا ومش هقدر أتكلم في أي حاجة غير كده، الحمد لله على كل حال، بس أنا فرحان جدا أن الموضوع خلص وخرجت».
فيما أكد خالد، شقيق فرد الأمن المتهم في واقعة شدوى الحضري: «الموضوع خلص واحنا الحمد لله بنشكر كل الناس، كانت أزمة وعدت على خير، قدر الله وما شاء فعل، ولازم نشكر كل الناس بصراحة اللي اتعاطفت معانا وساعدت على إتمام الموضوع وخروج عبد المنعم».

 

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