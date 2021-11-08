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أول تعليق لـ منة عرفة على طلاقها

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منة عرفة
Native
الإثنين، 08-11-2021 05:53 م

في أول تعليق بعد طلاقها من الفنان محمود المهدي، نشرت الفنانة منة عرفة منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت منة عبر خاصية القصص القصيرة المصورة قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".
وكان محمود المهدي قد كتب: "تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها"، ولم يكشف أحد من الثنائي عن سبب الانفصال حتى الآن.
ورفضت والدة منة عرفة الكشف عن مصير علاقتها بمحمود المهدي، قائلة: "لا أستطيع الكلام حاليا"، رافضة الافصاح عن أي تفاصيل عن الانفصال.
 

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