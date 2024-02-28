الأربعاء 28 فبراير 2024
توقيت مصر 16:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتخطى الـ 50 من جديد.. ماذا يحدث في السوق السوداء؟

مفاجأة.. محمد صلاح يوقع عقد انتقاله لـ الهلال السعودي

أول تعليق لزوجة سائق "أوبر" وتكشف ما فعله زوجها بعد عودته للمنزل

جورجينا السبب.. مشجع يكشف ما حدث في المدرجات وجعل رونالدو يقوم بحركة جنسية

فيديو صادم.. 7 شباب يعتدون على فتاة بالعصي بشكل وحشي

""بلاش أرف".. شاهد خناقة بين عروسين في ليلة الزفاف لسبب صادم

فيديو.. علي البليهي يرفض طلب رجل التقاط صورة تذكارية مع أطفاله وسط انتقادات شديدة

ياسر ريان: حسام حسن مش جاي على هوى اتحاد الكرة

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن رأس الحكمة

الأعلى في تاريخه.. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة عن عقد شيكابالا الجديد

أول تعليق لزوجة سائق "أوبر" وتكشف ما فعله زوجها بعد عودته للمنزل

IMG-20240228-WA0037
زوجة سائق أوبر والضحية
الأربعاء، 28-02-2024 01:25 م

كشفت شيماء زوجة محمود، سائق أوبر المتهم في واقعة خطف حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشروق"، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.
وقالت إن يوم الواقعة عاد زوجها إلى المنزل وكان يبدو عليه القلق وأخبرها بأنه أثناء توصيله إحدى الفتيات عبر التطبيق أغلق نوافذ السيارة لشعوره بالبرد وبعدها ظهرت رائحة كريهة ناتجة عن تدخينه السجائر والذي دعاه لإخراج زجاجة معطر رش منها في السيارة.
وأشارت إلى أن زوجها بريء من تهمة خطف حبيبة الشماع، كما أنه لم يحاول الهرب والاختباء عند أقاربه بعد حدوث الواقعة وعاد لمنزله مباشرة.
وأكملت أنه انصرف بعد سقوط الفتاة مباشرة بعد تجمع الناس على الطريق خشية الفهم الخاطئ له، موضحة أنه لم يرتكب أي خطأ بحق الفتاة حبيبة الشماع.
ولفتت إلى أنها متزوجة منه منذ 9 أعوام وأنجبت منه 3 أبناء، وأن حالتهم المادية لا تستدعي فعله لذلك، مضيفة: "حالتنا كويسة ومش محتاجين أنه يخطف أو ياخد حاجة من حد، ومتجوزاه من 9 سنين وعمري ما شوفت منه حاجة وحشة".
وتابعت أن حبيبة الشماع عندما رأت زوجها يرش من زجاجة العطر لكي يزيل رائحة السجائر الكريهة ألقت بنفسها من السيارة، مشيرة: "جوزي قالي لما رشيت معطر في العربية عشان ريحة السجاير البنت رمت نفسها".

إقرأ ايضا

IMG-20240228-WA0039

فيديو صادم.. 7 شباب يعتدون على فتاة بالعصي بشكل وحشي

IMG-20240228-WA0032

""بلاش أرف".. شاهد خناقة بين عروسين في ليلة الزفاف لسبب صادم

IMG-20240228-WA0030

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن رأس الحكمة

أخبار متعلقة

IMG-20240226-WA0008

قرار عاجل من النيابة بشأن سائق "أوبر" في واقعة فتاة الشروق