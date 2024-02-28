الأربعاء، 28-02-2024
01:25 م
كشفت شيماء زوجة محمود، سائق أوبر المتهم في واقعة خطف
حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشروق"، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.
وقالت إن يوم الواقعة عاد زوجها إلى المنزل وكان يبدو عليه القلق وأخبرها بأنه أثناء توصيله إحدى الفتيات عبر التطبيق أغلق نوافذ السيارة لشعوره بالبرد وبعدها ظهرت رائحة كريهة ناتجة عن تدخينه السجائر والذي دعاه لإخراج زجاجة معطر رش منها في السيارة.
وأشارت إلى أن زوجها بريء من تهمة خطف
حبيبة الشماع، كما أنه لم يحاول الهرب والاختباء عند أقاربه بعد حدوث الواقعة وعاد لمنزله مباشرة.
وأكملت أنه انصرف بعد سقوط الفتاة مباشرة بعد تجمع الناس على الطريق خشية الفهم الخاطئ له، موضحة أنه لم يرتكب أي خطأ بحق الفتاة حبيبة الشماع.
ولفتت إلى أنها متزوجة منه منذ 9 أعوام وأنجبت منه 3 أبناء، وأن حالتهم المادية لا تستدعي فعله لذلك، مضيفة: "حالتنا كويسة ومش محتاجين أنه يخطف
أو ياخد حاجة من حد، ومتجوزاه من 9 سنين وعمري ما شوفت منه حاجة وحشة".
وتابعت أن حبيبة الشماع عندما رأت زوجها يرش من زجاجة العطر لكي يزيل رائحة السجائر الكريهة ألقت بنفسها من السيارة، مشيرة: "جوزي قالي لما رشيت معطر في العربية عشان ريحة السجاير البنت رمت نفسها".