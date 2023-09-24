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أول تعليق رسمي على حادث الفندق العائم في النيل (صور)

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الفندق العائم
الأحد، 24-09-2023 11:02 ص

علقت وزارة السياحة، على حادث تعرض فندق عائم لغرق جزئي في النيل.

 

وكشفت الوزارة تفاصيل الحادثة، موضحة أن أحد الفنادق العائمة تعرض، السبت، لحادث تصادم أثناء مروره بالممر الملاحي النهري لمحافظة المنيا، حيث كان متجها إلى محافظة الأقصر قادماً من القاهرة.

 

وصرح مسؤول، أن الفندق كان خاليا تماماً من أي نزلاء، موضحًا أن رخصة التشغيل السياحي الخاصة به انتهت منذ مايو الماضي.

 

ولفت إلى أن الفندق لم يستقبل أي نزلاء من المصريين أو الأجانب طيلة الفترة الماضية، وتواجد مؤخرا في ورشة في منطقة حلوان جنوب القاهرة، لإجراء أعمال التطوير والتجديد والصيانة اللازمة.

 

وأضاف، أنه بعد الانتهاء من جميع أعمال التجديد والصيانة، حصلت إدارة الفندق على تصريح مرور من القاهرة إلى الأقصر للرسو بالأقصر، مبينًا أن الفندق تعرض للتصادم أثناء مروره أسفل أحد الكباري بمحافظة المنيا واصطدم به، ما أدى إلى حدوث شق بجسم الفندق ودخول المياه من المستوى الأول له.


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