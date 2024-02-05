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أول تعليق حكومي على مطلب تحويل محمد صلاح 20% من راتبه لدعم مصر

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صلاح
الإثنين، 05-02-2024 12:15 م


علقت وزيرة الهجرة سها جندي، على مقترح رئيس حزب الوفد بتحويل 20% من راتب لاعب ليفربول محمد صلاح لمصر من أجل حل أزمة نقص العملة الأجنبية.
وقالت جندي، إن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، موضحة أن الدولة تدعم أبناءها في الخارج وتقدم خدمات لهم تجعلهم أكثر ارتباطا ببلادهم وتخفف عنهم أعباء الغربة".
وأكملت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، مبينة أن حقوق المصريين في الخارج محفوظة تمامًا وتحميها الدولة.
‏الجدير بالذكر أن عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، طالب بإلزام النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بتحويل 20% من دخله الشهري إلى البلاد.

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