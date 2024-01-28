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أول تعليق حكومي على حصول محمد هنيدي وعمرو أديب على الجنسية السعودية

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هنيدي وأديب
الأحد، 28-01-2024 01:13 م

 

 

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على حصول بعض رموز الفن المصري والشخصيات العامة على جنسيات عربية أخرى، وآخرها إعلان الفنان محمد هنيدي، حصوله على الجنسية السعودية.

 

وقالت الوزيرة خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي إن الدول العربية الشقيقة دائمًا ما تعتبر مصر بلدهم الثاني.

 

وأشارت إلى أن مصر تفتح أبوابها طوال الوقت لكل الناس، وتحتوي كل جنسيات العالم وفي مقدمتهم الدول العربية الشقيقة، قائلة إن العديد من المصريين يحملون جنسيات أخرى.

 

وأضافت: طول عمر المصريين بياخدوا جنسيات تانية من كل الدول في العالم، هذا لا يمنع انتماءهم لبلدهم ووطنيتهم، دي حاجة مفيش فيها أي شك.

 

وأكملت: هناك مصريون كثر حاصلون على جنسيات مختلفة من العالم كله، ومصر بالنسبة للدول العربية الشقيقة بلدهم الثاني، وملايين المصريين يقيمون ويعملون ويعيشون في الدول العربية.. لذلك لا مشكلة في الأمر على الإطلاق.

 

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، أعلن مساء الخميس الماضي، حصوله على الجنسية السعودية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع X: الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم أني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.

 

وقدم محمد هنيدي الشكر لـ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدًا أن حصوله على الجنسية السعودية بمثابة تكريم لمسيرته الفنية.

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