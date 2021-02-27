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أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا

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مشاري البلام
 
السبت، 27-02-2021 09:43 ص محمد فضل

حالة من الصدمة والحزن انتشرت داخل الوسط الفني الكويتي وبين الجماهير، عقب وفاة الفنان مشاري البلام، رغم حصوله على لقاح فيروس كورونا، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا ووجه البعض اتهامات للقاح بأنه سبب وفاة الفنان.
وفي أول تعليق كشف مسؤول في وزارة الصحة الكويتية حقيقة ما تم تداوله شأن وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بسبب لقاح كورونا .
وحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية أكد البروفيسور في طب الأطفال والأمراض المعدية وعضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة الكويتية الدكتور خالد السعيد عدم صحة ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، مشددا على أن «كورونا هي القاتلة وليس اللقاح».
وقال «اللقاح ليست له علاقة بالإصابة بالفيروس، وهو آمن وفعال».
وأضاف: لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، فهناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم تلقوا اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19».
 

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